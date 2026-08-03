Choque volcadura en Vialidad Sacramento deja tres heridos

Sobre la vialidad Sacramento se registró un choque volcadura en dónde resultaron lesionados tres hombres y una mujer., al parecer circulaban a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol.



El accidente se registró cuando tripulaban un vehículo Kia forte color rojo de manera preliminar se indica que el vehículo circulando en sentido Sur Norte a exceso de velocidad y se señala que el conductor y los acompañantes en estado de ebriedad circulando a alta velocidad pierden el control suben el camellón e impactan contra la base de un lado de un poste de luminaria arrancandolo desde su raíz volcando.



Al lugar se moviliza policía Vial paramédicos de urge, Cruz Roja y el cuerpo de bomberos.