Paso Superior en carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea supera 50% de avance

Con la mirada fija en garantizar una mejor movilidad paras las familias de la zona oriente de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con paso firme la construcción del Paso Superior en el cruce de la carretera Chihuahua-Aldama y la avenida Fuerza Aérea.

Actualmente, los trabajos presentan avances importantes en la pavimentación con concreto hidráulico en ambas rampas de acceso, además del cimbrado y colado de diafragmas en los claros donde ya se encuentran montadas las trabes de concreto reforzado. De igual forma, se avanza en el cimbrado y colado del cabezal faltante, elemento clave para la correcta distribución de cargas de la estructura.

En paralelo, distintos frentes de obra trabajan en los empates de pavimentación hacia las incorporaciones de la glorieta, parte integral de esta solución vial, lo que permite consolidar la conectividad de la zona y refleja un progreso significativo al superar el 50% de avance total.

Con este tipo de infraestructura, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla cumple con el compromiso de brindar traslados más ágiles, seguros y eficientes para miles de chihuahuenses. Se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución en las zonas de obra, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.