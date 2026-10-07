Pasarán 6 años en prisión por portación de armas de fuego en Juárez

En procedimiento abreviado, la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua obtuvo del juez de Control sentencia de seis años once meses nueve días de prisión, así como el pago de una multa por 140 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), contra Cristian “N” y Jesús “N”.

En tanto, la sentencia condenatoria contra Isaac “N” y Gerson “N” fue de seis años cinco meses 20 días, y multa de 131 UMAS,

Como resultado de las indagatorias, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) demostró que Cristian “N”, Jesús “N”, Isaac “N” y Gerson “N” participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, con agravante, previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención de dichas personas ocurrió en calles de la colonia Acequias, en Ciudad Juárez, Chihuahua, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes localizaron al interior del vehículo en el que viajaban los ahora sentenciados un arma de fuego corta con su cargador abastecido con seis cartuchos útiles, además de otra arma de fuego corta con su cargador con nueve cartuchos útiles.

Los indicios y las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la FGR, instancia que reunió los medios de prueba correspondientes en la investigación y que obtuvo la sentencia referida, en los términos solicitados.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.