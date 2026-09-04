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Capturan a sujeto que intentó agredir sexualmente a una mujer en Gpe y Calvo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron con una orden de aprehensión a un masculino de nombre Adán Marcelino B.B., por su probable responsabilidad en el delito de violación en grado de tentativa.

De acuerdo a la investigación ministerial, el detenido de 24 años de edad, se introdujo de manera ilegal al domicilio de la víctima, a quien realizó tocamientos impúdicos e intentó violarla, no obstante, la mujer logró pedir auxilio y el presunto huyó del lugar, en hechos registrados el 26 de junio de 2025, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Adán Marcelino B.B. fue detenido en calles de la colonia Presidentes, en el citado municipio, y fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió a petición de esta representación social para formular la imputación en su contra.

Los trabajos ministeriales y de investigación, muestran las pruebas necesarias para lograr poner ante la autoridad a los probables responsables de los delitos que atentan contra las mujeres, a quienes se garantiza la protección, seguridad y justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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