Pasará 31 años en prisión por agredir sexualmente a niño de 9 años en Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, obtuvo una sentencia de 31 años y ocho meses de prisión, en contra de Daniel H. S., por el delito de violación agravada en Ciudad Juárez.

Con base en elementos de prueba suficientes y una argumentación jurídica razonable, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del acusado en los actos delictivos de índole sexual, realizados durante noviembre y marzo del 2022, en un domicilio de la colonia Villa Residencial, en perjuicio de un niño de nueve años de edad.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, detuvieron a Daniel H. S., a través de una orden de aprehensión girada por un Juez de control del Distrito Judicial Bravos.

El proceso concluyó en un Juicio Oral, en el cual, el órgano jurisdiccional bajo la causa penal 263/2024, dictó la resolución de culpabilidad en contra de acusado, además, de un imponerle el pago de 31 mil 462 pesos, por concepto de reparación del daño.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público de esta representación social, se busca castigar al agresor y otorgar justicia y tranquilidad a las víctimas.