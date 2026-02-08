Participan más de 600 docentes en Primera Academia del Semestre del Conalep

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (Conalep), llevó a cabo la Primera Academia del Semestre, en la que participaron más de 600 docentes con el objetivo de organizar el inicio del semestre febrero a junio de 2026.

Al evento acudieron profesores de los planteles de Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Delicias, así como de las extensiones CAST Juárez y Santa Bárbara

La actividad se desarrolló en ambos turnos y estuvo dirigida a la atención académica de los segundos, cuartos y sextos semestres, cuyo inicio de clases está programado para el próximo 16 de febrero.

Las sesiones fueron coordinadas por directivos de los planteles y titulares de las áreas de formación académica, quienes guiaron los trabajos y reflexiones.

Durante la jornada se abordaron temas para el fortalecimiento escolar e institucional, entre los que destacaron:

• Reseña a docentes sobre la implementación del Modelo Educativo 2025

• Verificación del modelo correspondiente a los ciclos 2023 y 2025

• Planeación didáctica basada en la plataforma institucional

• Armonización de materias conforme a los requerimientos de las universidades visitadas

• Socialización de información sobre nuevas carreras en cada plantel y trayectos técnicos

• Reflexión sobre la deserción escolar registrada

• Conformación de academias por área de conocimiento

• Difusión de acciones relacionadas con el bilingüismo y la activación física

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, destacó la importancia del Marco Curricular Común y exhortó al personal académico a inscribirse en las capacitaciones y certificaciones que se encuentran disponibles.

Asimismo, subrayó el compromiso de la institución con la mejora continua, la actualización académica y la permanencia escolar.