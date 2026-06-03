Chile: estudiantes marchan contra represiva ley impulsada por gobierno ultraderechista de Kast

Santiago. Un paro y manifestación pública convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en protesta contra la legislación represiva que el presidente ultraderechista José Antonio Kast impulsa para anticipar hechos de violencia estudiantil, derivó este miércoles en incidentes y enfrentamientos la tarde del miércoles en esta capital.

La Confech, que agrupa a decenas de federaciones de estudiantes universitarios, salió a rechazar un proyecto de ley denominado “escuelas protegidas”, aprobado anteayer en la Cámara de Diputados, según el cual en escuelas y colegios “se podrá realizar la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluidas sus vestimentas, a fin de evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otros o para atentar contra la infraestructura del establecimiento”.

La norma, que prohíbe el contacto físico, la exposición innecesaria, exigir al estudiante que se desnude, y la revisión corporal y de vestimentas, habilita que al estudiante se le pida mostrar o vaciar el contenido de los bolsillos, y que “si se encontraran elementos considerados potencialmente peligrosos, se deberá comunicar de manera inmediata a los padres y apoderados del estudiante, así como a Carabineros o a la Policía de Investigaciones”.

También habilita que las policías, sin orden judicial y por solicitud del establecimiento educacional, ingresen y registren las vestimentas y efectos personales del estudiante, además de permitir que se prohíban ropas o accesorios que impidan la identificación facial.

La legislación está en línea con otra anunciada por Kast que buscará sancionar las “incivilidades” y crear un “registro nacional de vándalos”, quienes perdería el derecho de acceso a derechos sociales.

La manifestación, que había sido autorizada por el delegado presidencial de Santiago, derivó en incidentes y enfrentamientos cuando el trazado originalmente definido para marchar, fue intempestivamente modificado, impidiendo que se desplazara frente a la sede del gobierno, el Palacio de La Moneda.

La Confech también se manifestó en contra de un proyecto de ley impulsado por la administración Kast que reduce de 27 al 23 por ciento el impuesto a la renta a las grandes empresas y a sus accionistas controladores, y de la disminución del gasto fiscal afectando la prestación de servicios sociales.