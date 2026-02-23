Participa SSPE en ceremonia de destrucción de armas organizada por el Ejército Mexicano

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, participó en la ceremonia de destrucción de armas de fuego organizada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El evento se llevó a cabo la mañana de este lunes en la Plaza del Ángel, donde Loya Chávez, junto con autoridades federales y estatales, presenció la ceremonia solemne que culminó con la demostración de destrucción de armamento por parte del Ejército Mexicano.

Esta actividad forma parte del programa de eventos anunciado a inicios de febrero por la Sedena, con el objetivo de difundir y posicionar las acciones y esfuerzos que realiza el Ejército en el país en materia de seguridad y fortalecimiento institucional.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado también estuvieron presentes el subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, y el subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández Acosta.

Asimismo, se contó con la representación de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría General de Gobierno y la Guardia Nacional.

La participación de la SSPE en este tipo de actos refrenda la coordinación permanente con las fuerzas federales y estatales, como parte de la estrategia integral de Seguridad Pública impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.