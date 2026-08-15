Agradece Bonilla a aspirantes del PAN por cerrar filas en torno a su proyecto

Tras asumir el liderazgo político del PAN rumbo al proceso electoral de 2027, Marco Bonilla destacó la generosidad de quienes también aspiraron a encabezar el proyecto del partido y aseguró que buscará sumar a todos los sectores para construir una propuesta incluyente para Chihuahua.

Durante su mensaje, Bonilla reveló que sostuvo comunicación con los principales perfiles que participaron en el proceso interno, entre ellos Álvaro Bustillos, el senador y exdirigente estatal del PAN Mario Vázquez, así como Jesús Valenciano y Gilberto Loya.

“Con todos quienes aspiraron en este momento, para agradecerles su generosidad”, expresó.

El alcalde de Chihuahua explicó que realizó una llamada a Álvaro Bustillos, quien participó desde el inicio del proceso, y posteriormente conversó con Mario Vázquez para reconocer su disposición.

Asimismo, señaló que tuvo comunicación con Jesús Valenciano, quien incluso manifestó su intención de enviar un video para la sesión del Consejo Estatal del PAN.

Bonilla también mencionó al secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, a quien agradeció especialmente por anteponer el interés de Chihuahua a cualquier aspiración personal.

“Yo les agradezco de veras, de todo corazón, el anteponer un interés personal, un deseo personal, sobre todo al interés chihuahuense y el cerrar filas en un proyecto que busca eso: aglutinar a todas y a todos”, afirmó.

El panista sostuvo que su proyecto no pretende limitarse a quienes militan en Acción Nacional, sino abrirse a todos los ciudadanos que compartan una visión de un mejor Chihuahua.

“Todos cabemos en este proyecto, no solamente quienes militamos en Acción Nacional. Todos quienes quieren un Chihuahua de bien, aquí es su lugar”, manifestó.

Bonilla adelantó que, como parte de esta nueva etapa, recorrerán el estado para buscar el respaldo ciudadano y sumar voluntades, convencido de que la construcción del proyecto requiere unidad y apertura.

“Vamos a ir a tocar puertas, vamos a ir a conquistar justamente esas voluntades, pero esto no podría ser si no hubiera justamente generosidad y solidaridad de quienes son mis compañeros de partido, quienes son mis amigos”, señaló.

Finalmente, reiteró su agradecimiento particularmente a Jesús Valenciano y Gilberto Loya por cerrar filas y contribuir a la unidad del PAN en torno al proyecto que busca encabezar rumbo a 2027.