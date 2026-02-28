Participa Gilberto Loya en clausura de Campaña Comunicacional del Ejército Mexicano

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, participó en la ceremonia de clausura de la Campaña Comunicacional implementada durante el mes de febrero por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El evento se realizó al mediodía del 28 de febrero en la Plaza de Armas, en la capital del estado, donde mandos del Ejército y de la Fuerza Aérea destacaron la importancia de que la ciudadanía conozca de primera mano las acciones operativas y humanitarias que realizan las Fuerzas Armadas en el país.

Gilberto Loya acudió en representación de la gobernadora Maru Campos, reiterando el compromiso del Gobierno del Estado con la coordinación permanente entre autoridades civiles y militares.

La campaña, que inició a principios de febrero, tuvo como objetivo difundir las actividades y labores del personal castrense, además de fortalecer la cercanía con la población a través de actividades de proximidad social y esquemas de coordinación estratégica con autoridades estatales y municipales para el combate al crimen.

La participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en este tipo de iniciativas forma parte de la estrategia de colaboración interinstitucional impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.