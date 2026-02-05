Participa Fiscal Heliodoro Araiza en conversatorios con el Poder Judicial en Delicias

• Desde la sede del Colegio de Abogados, participaron especialistas en Derecho y agentes policiales, que operan en el Distrito Abraham González, a fin de lograr mejores prácticas para la prestación de justicia

El Fiscal de Distrito Zona Centro, el Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, participó este jueves 5 de febrero, en el conversatorio interinstitucional referente al Distrito Judicial Abraham González, en la ciudad de Delicias.

Desde la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Delicias, ubicado en la colonia Flores del Tepeyac, se reunieron diversos operadores de las actividades relacionadas con el Poder Judicial.

En la sesión de trabajo, el Fiscal de Distrito planteó los escenarios que enfrenta el Ministerio Público al momento de representar a las víctimas en los tribunales, entre los que destacó la necesidad de modernizar el acceso a las grabaciones de las audiencias.

Destacó que la Fiscalía de Distrito tiene plena disposición a colaborar con el Poder Judicial, para lograr una mejor comunicación que permita sacar adelante, las judicializaciones de los casos.

Además, los diferentes asistentes a la charla, escucharon y plantearon tanto inquietudes, como solicitudes, para mejorar la operatividad en el rubro judicial.

A la reunión también acudieron personas abogadas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, coordinadores del Ministerio Público de la Zona, como Meoqui, Delicias, Rosales, y Saucillo, así como agentes policiales de los tres órdenes de gobierno.

Los conversatorios son organizados por el Centro Estatal para la Consolidación del Sistema Penal (COSPEN) del Tribunal Superior de Justicia del Estado.