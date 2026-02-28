Paramount compra Warner por 110 mil millones de dólares

Paramount Discovery y Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés) firmaron este viernes un acuerdo que oficializa la compra de WBD por parte de la primera en una transacción valorada en 110.000 millones de dólares.

“Paramount Skydance Corporation (PSKY) y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo de fusión definitivo según el cual Paramount adquirirá WBD, formando una empresa global de medios y entretenimiento de primer nivel enfocada en expandir las opciones del consumidor y empoderar al talento creativo en todo el mundo”, se informó en un comunicado conjunto.

Los términos del acuerdo incluyen una suma de 31 dólares por acción en efectivo por todas las acciones en circulación de WBD.

Información de Aristegui Noticias