“Para evitar que el autoritarismo de Morena avance, necesitamos ir juntos”: PRI Chihuahua respalda llamado de ‘Alito’ al PAN y MC para aliarse en próximas elecciones

Luego del decálogo que publicó el Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Alejandro ‘Alito’ Moreno, en el que llama al PAN y Movimiento Ciudadano a aliarse electoralmente en contra de Morena, el dirigente estatal del partido tricolor en Chihuahua, Alex Domínguez, respaldó dicho llamado y afirmó que para evitar que autoritarismo avance, necesitamos ir juntos.

“Somos convencidos de que para eliminar el régimen autoritario que tenemos en el país, que para evitar que el autoritarismo, para evitar que este tipo de gobiernos controladores avancen en el territorio nacional, necesitamos ir juntos. Tenemos varios ejemplos aquí de cómo fue en Venezuela cuando las oposiciones no se juntaron y perdieron el poder. El llamado que hace el presidente nacional del PRI en este plano es primero poner por encima a México del interés de los partidos y el interés nacional. Segundo, a buscar una estabilidad política en México porque estamos en una anormalidad democrática en el país. Y este diseño de reforma electoral es un ejemplo clave de la anormalidad político -democrática que está viviendo nuestra nación”, enfatizó Alejandro Domínguez.

El también diputado federal del PRI añadió que “este decálogo tiene como propósito de hacer un llamado a prácticamente un año de que inician las campañas electorales en el marco de diálogo para construir una posibilidad de futuro para México. Es un planteamiento hacia el futuro para mantener la estabilidad política de México y para mantenernos en una estabilidad democrática”.

“Entonces, el llamado no solamente es a las otras fuerzas políticas, sino también el llamado es a los abstencionistas para que participen, para que voten en contra de este régimen autoritario que tenemos en el país. Y ese es el llamado que estamos haciendo. Un llamado responsable, pero también hay que ser claros, si las condiciones no se dan, no es por culpa del PRI, nosotros estamos en la mejor disposición”, reiteró Domínguez.