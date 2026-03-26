Asegura Conagua que acabará con rezago en trámites del PEUA y que no afectará a productores agrícolas

El director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Román Alcántar Alvídrez aseguró que el rezago que se tiene en la resolución de trámites no afectará a los productores agrícolas que buscan inscribirse en Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA).

Aclaró que cualquier productor que presente su acuse de trámite, para comprobar que tiene una resolución pendiente en Conagua, podrá acceder al subsidio pues el compromiso de la institución es no afectar al sector agrícola por el rezago que existe.

Alcántar Alvídrez expresó que se trata de un rezago de 20 años en el que no solo existen pendientes en el PEUA, sin embargo, se comprometió a dar resolución en todos los trámites dentro de un plazo de 12 meses: “entonces, lo que se anda diciendo por ahí que hay 18 mil trámites, que la Conagua no ha dicho nada y que no van a acceder al subsidio es totalmente falso”.

Indicó que son alrededor de 900 trámites los que requieren de una resolución por parte de la Dirección Local, para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) pueda proceder con la inscripción de productores en el PEUA, mientras que los relacionados con el Decreto de Facilidades Administrativas se atienden en la Subdirección de Administración, correspondiente a las oficinas centrales.

Asimismo, aseguró que la prioridad es acabar con el rezago de los trámites que son necesarios para acceder al subsidio de la tarifa eléctrica para lo cual, se incrementó de 7 a 50 el número de abogados destinados a dar resolución a asuntos pendientes, con alrededor de 120 asuntos desahogados por día.