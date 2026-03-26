Respalda Brighite Granados avance del Plan B en el Senado y destaca la eliminación de privilegios

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, respaldó el avance del “Plan B” de la reforma electoral tras su aprobación en el Senado de la República, pues con ello, dijo, se avanza en la eliminación de privilegios.

“Nosotros respaldamos este avance porque tiene que ver con algo fundamental, que es terminar con los privilegios y que el recurso público se utilice para el pueblo, que ese dinero le sirva a los municipios y estados. No puede seguir habiendo excesos mientras hay necesidades en la gente, y este tipo de decisiones van en el sentido correcto”, expuso.

Celebró la aprobación en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, pues manifestó que es el reflejo de la posibilidad de concretar cambios cuando se priorizan los intereses de la ciudadanía sobre otros factores.

“La aprobación en el Senado demuestra que cuando se ponen por delante los intereses del pueblo, se pueden lograr cambios importantes. Vamos a mantenernos en unidad y seguir respaldando las propuestas que consolidan la transformación”, declaró.

La dirigente estatal de Morena afirmó que el partido mantiene como eje principal un proyecto nacional, con acompañamiento a las acciones que impulsen el bienestar social.

“En Morena tenemos muy claro que lo más importante es el proyecto y la transformación del país y por supuesto de Chihuahua, por eso vamos a seguir acompañando todas las acciones que impulsen el bienestar de la ciudadanía”, agregó.

Brighite Granados reiteró que Morena continuará respaldando las decisiones legislativas que prioricen el uso del recurso público en beneficio de la población y sostuvo que el avance del “Plan B” se encamina a consolidar el proyecto de transformación.