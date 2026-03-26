Urge infraestructura médica pública y privada para detonar turimo médico: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que el ramo empresarial médico tiene mucho potencial, al representar más de 10 mil millones de dólares al año, asimismo, destaca que urge infraestructura médica privada y del gobierno federal.

“Estamos presionando, aportando y apoyando, incentivando para que en los próximos dos años podamos tener un segundo hospital del IMSS, uno del ISSSTE que incluya una guardería y también posiblemente una clínica de especialidades del seguro social, sin embargo, esa es la parte local y apoyar el desarrollo de infraestructura pública privada”, comentó.

En este sentido el líder del comercio formal, comentó que es necesario para Chihuahua la creación de clínicas y más hospitales públicos y privados.

Asegura que hay muchas personas de fuera que vienen a tener una atención médica en Chihuahua capital, por lo cual será importante que se den los debidos desarrollos en la materia para seguir impulsando a Chihuahua.

Lazzarotto puntualizó que el turismo médico llega a representar más de 10 mil millones de dólares anuales, lo cual tiene un potencial en crecimiento para la ciudad y tocará impulsar.