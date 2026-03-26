Hoy toma protesta Gonzalo Aguilera como presidente del IMEF

Hoy por la tarde el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) tendrá la toma de protesta formal de Gonzalo Aguilera esta será en el salón 25 de marzo en Palacio de Gobeirno.

Gabriela Gutiérrez presidenta del Consejo Directivo Nacional dio a conocer que el IMEF cuenta con economistas incluyentes de México y con perspectivas de Banamex, pertenecen economistas de los bancos que recaban información para las pers0pectivas económicas, en esta ocasión su presencia en el estado es para formalizar la nueva etapa del IMEF.

“Continuidad a lo que se le ha dado al IMEF con ideas en el indicador regional con un acuerdo con la SIDE en el apoyo de encuestas federales para las empresas,, hoy colgarnos de esta comunicación con cinco preguntas adicionales del IMEF, con grupos universitarios con cuatro universidades”, comentó Aguilera.

IMEF es una organización sólida y apartidista, hoy cuenta con ideas diferentes y comunidad con ideas, cada mes se desarrolla una proyección económica para la toma de decisiones en el proceso empresarial.

Aguilera formo parte del Centro Bancario de Chihuahua, ademá de tener más exoeriencia en el sector financiero y hoy tendrá una nueva.