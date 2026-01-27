Paquete de obras debe iniciar en marzo para concluir en 2027, van 2 reuniones con empresarios: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que para la primera quincena de marzo se tiene previsto empezar a ejecutar el paquete de obras públicas que propondrá el sector empresarial y la sociedad civil organizada.

Recordó que ya se han realizado dos reuniones entre la Secretaría de Hacienda y las distintas cámaras empresariales para analizar los proyectos que obras que ellos consideran, son los más necesarios para la entidad.

Maru Campos recordó que dicho paquete de obras se podrá realizar gracias al incremento temporal del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del cual se obtendrán alrededor de 2 mil 400 millones de pesos, así como del crédito a largo plazo que autorizó el Congreso del Estado por 3 mil millones de pesos.

Asimismo, reiteró la importancia de que los proyectos que elijan el sector empresarial y de la sociedad civil se empiecen en el 2026 para concluir en 2027 y dejar una visión distinta en la entidad, en comparación a como se recibió el Estado al inicio de su administración.