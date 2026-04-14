Papa León XIV: no temo a Trump; mi mensaje de paz es claro

Argelia. El papa León XIV respondió ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien arremetió contra él por la guerra con Irán, al señalar a reporteros que no teme al gobierno del magnate, al tiempo que subrayó que sus llamados a la paz y la reconciliación están arraigados en el Evangelio. Insistió en que continuará denunciando la violencia sin dirigir ataques personales y resaltó que no tiene la intención de entrar en debate con mandatario.

Horas después, el republicano se negó a disculparse y redobló sus críticas, aunque retiró de sus redes la ilustración que publicó anteanoche en su red Truth Social, elaborada con inteligencia artificial, en la que aparecía representando a un santo o a Jesucristo, lo que generó una cascada de críticas, tanto de jefes de gobierno como de la premier italiana, Giorgia Meloni, o el presidente español, Pedro Sánchez, al igual que de la Iglesia católica estadunidense e italiana, además de cientos de memes en las redes.

“Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio”, explicó León XIV a The Associated Press.

El primer Papa de la historia nacido en Estados Unidos destacó que no es político y que no teme a la administración del republicano, tras las críticas del mandatario estadunidense, quien lo calificó de “débil en materia de crimen, y terrible para la política exterior”.

“No tengo miedo, ni de la administración Trump ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio”, sentenció el pontífice nacido en Estados Unidos a periodistas en el avión que lo llevó a Argelia.

Aunque se negó a debatir, el líder católico, que cuenta con más de mil 400 millones de fieles en el mundo, defendió: “creo que la Iglesia tiene el deber moral de pronunciarse con toda claridad contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación”, en respuesta a Trump, quien aseguró que “no es un gran admirador del Papa”.

Por lo pronto, el mandatario se negó a disculparse con el líder católico y redobló sus críticas luego de que León XIV volvió a pedir el fin la guerra.

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede tener un Irán nuclear. El papa León no estaría contento con el resultado final”, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Respecto a disculparse, Trump repitió: “creo que es muy débil con el crimen y otras cosas, así que no”.

Lluvia de condenas

Las críticas a León XIV provocaron reacciones en mandatarios. La primera ministra de Italia, la conservadora Giorgia Meloni, condenó las declaraciones de Trump.

“Considero inaceptables las palabras del presidente Trump respecto al Santo Padre. El Papa es la cabeza de la Iglesia católica, y es justo y normal que abogue por la paz y condene toda forma de guerra”, aseveró Meloni.

Por su parte, el presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, también respaldó al pontífice, quien en próximas semanas visitará el país ibérico.

“Quien siembra vientos, recoge tempestades. Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje”, indicó Sánchez en redes sociales.

El portavoz de la cancillería de Irán, Esmaeil Baghaei, afirmó que las palabras de Trump al Papa constituyen un “ataque flagrante” contra la defensa de la paz.

Trump retiró la imagen publicada antenoche en Truth Social, en la que aparecía representado como Jesucristo o a un santo, misma que desató críticas de figuras cristianas de derecha, que lo acusaron de blasfemo.

Calificó de “noticias falsas” la comparación de la imagen con Jesucristo y justificó la publicación al resaltar que la imagen pretendía mostrarlo como un médico (https://www.instagram.com/reel/DXFPPZnCr0_/?igsh=bWJ0MGJpazZzOWdm).

“Sí, la publiqué. Pensé que era yo como médico y que tenía que ver con la Cruz Roja”. Afirmó que el se veía como un sanador: “se supone que soy yo como médico, curando a la gente. Y sí, curo a la gente, y mucho”.

Después de años, Trump consiguió el respaldo del movimiento nacionalista cristiano, convirtiéndolo en una pieza clave de su coalición Make America Great Again.

En este contexto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien es católico, declaró a Fox News: “sin duda creo que, en algunos casos, lo mejor para el Vaticano sería limitarse a cuestiones morales… y dejar que el presidente de Estados Unidos se ocupe de dictar la política pública estadunidense”.

Entre tanto, León XIV inició ayer una visita de 11 días por varios países de África, que empezó en Argelia, el primer viaje de un pontífice a este país de mayoría musulmana.

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