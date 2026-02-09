Panistas alistan más denuncias-Diputados en Juárez-Bonilla en Bocoyna y Satevó-Cruz y el Grupo Sierra

Este lunes, Ciudad Juárez será el foco de atención en la vida grilla del estado, y es que para aprovechar el viaje con motivo de la Sesión del Congreso del Estado en esa frontera, Alfredo Chávez, coordinador de la bancada del PAN en el Legislativo local, acompañará a la dirigente estatal panista, Daniela Álvarez, a una conferencia de prensa que ofrecerá en las instalaciones del Comité Directivo Municipal, desde donde a decir de los malosos, anunciará más denuncias en contra del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, a quien al parecer un día sí y el otro también, le encuentran chanchullos al interior de la administración que encabeza en Ciudad Juárez, aunadas a las ya anunciadas la semana pasada por violencia política en razón de género y las de presunto acoso sexual en contra de algunos funcionarios públicos que están a cargo de Pérez Cuéllar. Así que como muestra de apoyo y unidad, el coordinador legislativo flanqueará a Daniela Álvarez en este nuevo round que se viene.

******

Y como ya se mencionó en el párrafo anterior, este día los diputados locales sesionarán en Ciudad Juárez, en las instalaciones de la Ex Aduana, sesión que está prevista para iniciar a las 11 horas de hoy. Según nos comentan, prácticamente todos los legisladores han confirmado que acudirán, pues pocas veces se sesiona en la ciudad más poblada del estado, así que para no dejar y darle a Juárez la importancia que se merece, es que panistas, morenistas, tricolores, naranjas, petistas y la representación del Verde, tienen agendado estar presente en la Sesión de hoy en la fronteriza ciudad.

******

El que anduvo de gira este fin de semana por la Sierra Tarahumara, en específico en el municipio de Bocoyna, es el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, a quien en la comunidad El Calvario, gobernadores indígenas le entregaron la camisola y el penacho durante una ceremonia, además, Bonilla aprovechó para reunirse con liderazgos de la región y de ahí se trasladó a Satevó, en donde hizo lo propio en un evento organizado por la alcaldesa Norma Muñoz, la cual también invitó a su homólogos de Santa Isabel, San Francisco de Conchos y Riva Palacio, Fernando Ortega, Norma Pavía y Salvador Chacón, respectivamente, los cuales le refrendaron su apoyo al alcalde capitalino de cara al proceso electoral del 2027, en el que Marco busca ser el candidato del PAN a la gubernatura.

Ya en Chihuahua capital, el alcalde se subió al tren del Súper Bowl y hasta apareció con un jersey en alusión a la presentación del puertorriqueño Bad Bunny, espectáculo de medio tiempo que al parecer conquistó a los políticos latinoamericanos, pero que terminó por enfurecer al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien lo calificó de terrible.

******

Es así que si de giras se trata para posicionarse con miras al 2027, otro que hizo lo propio, con todo y que en Juárez ya le esperan más denuncias por parte de los panistas, es el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, quien el sábado estuvo en Cuauhtémoc para reunirse con el Grupo Sierra, empresarios que lo invitaron a su reunión mensual y que son ampliamente conocidos en la región por ser los que mueven los hilos económicos.

De ahí, Pérez Cuéllar se trasladó a San Andrés y su gira la cerró ayer en Ojinaga, en donde liderazgos morenistas y verdes lo recibieron. Ahí, el alcalde de Ciudad Juárez se reunió con exalcaldes de Ojinaga y con el presidente municipal de Manuel Benavides, Leonel Galindo, además de que aprovechando la fiebre del Súper Bowl, como todos los políticos el fin de semana, los ahí presentes le regalaron un jersey con el número 27 en la espalda. De esta manera, Pérez Cuéllar “recargó” energías para las denuncias que se le vienen en las próximas horas.