Panistas, a escena y por la unidad-Cruz en la capital-Tricolores al Congreso de la CNC-Maru en Parral

En el marco de que al interior del PAN los bandos han comenzado a tomar forma, en especial después de esa fotografía que fue publicada ayer por el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, en el que algunos integrantes de los Gabinetes estatal y municipal le muestran su respaldo, incluida la diputada federal Rocío González, además de que otros tantos han optado por apoyar las aspiraciones del exfiscal César Jáuregui y el hecho de que la diputada federal Manque Granados y el coordinador de la bancada en el Congreso local, Alfredo Chávez, siguen firmes y con la mano alzada para ser tomados en cuenta en la carrera por la alcaldía de Chihuahua capital, este día saldrá a escena la dirigente estatal Daniela Álvarez, acompañada precisamente por las diputadas Rocío y Manque, así como por el líder de los legisladores locales, y aunque sin duda los temas que salgan a flote serán variados, muy seguramente la jefa panista hablará de cómo va este proceso interno que trae a los azules bastante inquietos, sobre todo porque desde el pasado 21 de julio cerraron los registros y es posible que ya exista un primer corte de caja si es que se aplicaron los filtros correspondientes, por lo que es posible que también ya exista alguna fecha para que puedan conocerse las reglas y la manera en que serán ungidos los abanderados de Acción Nacional.

El llamado, por supuesto, volverá a ser el de la unidad y el ofrecimiento de piso parejo, motivo por el que Daniela Álvarez deberá estar muy atenta y conteniendo los movimientos que por estrategia política se avienten los suspirantes, algunos con altura de miras y otros no tanto, sin embargo, si la presidenta del PAN pretende que no se le salgan del huacal, urge otra vez el manotazo en la mesa que les demuestre que quienes aspiran no se mandan solos.

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El que después de reunirse el viernes pasado con la dirigencia nacional de Morena y aventarse una gira por varios municipios serranos durante el fin de semana, estará hoy en Chihuahua capital es el alcalde con licencia de Juárez y aspirante a ser candidato de la 4T a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, quien desde ayer se hizo presente en la ciudad para encabezar una serie de reuniones privadas con su equipo de trabajo, sin embargo, será hoy a las 13 horas cuando el juarense tiene programada una rueda de prensa en un conocido hotel del Centro de la capital, en donde por supuesto el tema principal es cómo va su proyecto político en el proceso interno de Morena y sus aliados para elegir a quien los represente en la boleta por la candidatura grande. Y es que ya no falta mucho para que el morenismo revele quién será el encargado de coordinar la llamada “Defensa de la Transformación”, por lo que Pérez Cuéllar pisará aún más el acelerador para no quedarse en la orillita como ya le sucedió en diciembre del 2020, cuando le avisaron que el candidato a la gubernatura sería el hoy senador Juan Carlos Loera.

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Tal como le habíamos adelantado, este sábado 8 de agosto se llevará a cabo el Congreso Estatal de la Confederación Nacional Campesina, misma que preside el también coordinador de la bancada del PRI en el Legislativo local, Arturo Medina, y es que ayer comenzaron a circular las invitaciones formales para que los priistas, en especial los del sector agrícola, acudan y estén presentes en este encuentro que la CNC realizará a las 10 horas en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, ubicadas en la colonia Dale. Al evento están invitados todos los liderazgos tricolores y por supuesto que funcionará como preludio para demostrar que el Revolucionario Institucional aún tiene bases muy sólidas entre agricultores y ganadores que la han sufrido bastante desde que el régimen morenista llegó al poder en diciembre del 2018.

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Después de que ayer encabezó la Mesa de Seguridad en Cuauhtémoc y después acompañó el arranque de operaciones de Embraer en la ciudad de Chihuahua, este martes la gobernadora Maru Campos estará en Parral para realizar la entrega de uniformes, patrullas y cuatrimotos a elementos policíacos allá en la Capital del Mundo, tal como lo ha venido haciendo en diversos municipios del estado desde hace algunas semanas, por lo que al evento programado para realizarse en las instalaciones del Subcentro Centinela, la acompañarán el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya; el alcalde parralense Chava Calderón y el comandante de la 42 Zona Militar, David Antonio López Velasco, así como el presidente del Congreso del Estado, Memo Ramírez y el diputado federal Noel Chávez, además de que se espera la presencia de otros parralenses que representan a la Capital del Mundo en el Legislativo local, como lo es la diputada emecista Alma Portillo.

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Para no dejar a un lado la tradición de invitar a funcionarios de los tres niveles de Gobierno a sus reuniones con agremiados, este jueves la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chihuahua, la cual preside Juan Carlos Montaño, tendrá como invitado especial al director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Iván Ortega Ornelas, con quien los empresarios que integran la CMIC sostendrán un desayuno a las 8:30 horas ahí en sus instalaciones, con eso de que este año que es el último del sexenio de la gobernadora Maru Campos viene cargadito de obras y el ICHIFE no se va a quedar atrás en los diversos proyectos que tiene contemplados.