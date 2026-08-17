PAN Nacional decidirá si hay alianzas estratégicas, señala Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván aclaró que la posibilidad de ir en alianza política en las elecciones del 2027 es una decisión que recae únicamente en el presidente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera.

Aclaró que el partido no puede explorar la posibilidad de ir en alianza hasta que se tenga una decisión tomada desde el Comité Ejecutivo Nacional.

“Esa es una potestad y es cortesía política que se le deja al presidente nacional del PAN, a Jorge Romero, digamos que el PAN no puede explorar estas alianzas o posibilidades hasta que se de luz verde, pero está ya del lado del partido”.

Ello luego de que el pasado viernes, el secretario general del CEN del PAN, Santiago Taboada expresó que el blanquiazul dará preferencia a las alianzas con la sociedad civil organizada, más allá de ir en alianza estratégica con algún otro partido político.