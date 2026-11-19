Agentes de de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre de 25 años de edad por su probable responsabilidad en el delito de daños, luego de protagonizar una persecución policial durante la madrugada de este jueves.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 04:51 horas, cuando agentes municipales detectaron un vehículo Nissan Frontier color blanco, cuyas características coincidían con las de una alerta emitida a través de la Plataforma Escudo Chihuahua, por presunta portación de arma, por lo que le marcaron el alto, sin que el conductor atendiera la indicación.

Ante ello, los agentes iniciaron un seguimiento por distintas vialidades, solicitando apoyo de otras unidades, hasta lograr interceptar el vehículo en calles del fraccionamiento Villas del Rey, donde el conductor ocasionó daños a una unidad policial y a un vehículo particular estacionado, para posteriormente intentar escapar a pie, siendo alcanzado y detenido metros más adelante.

Durante la inspección del vehículo se localizó un arma corta de utilería, mientras que el detenido, identificado como Luis Alberto Ch. C., fue trasladado a la Comandancia Norte para su registro y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, para determinar su situación legal.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.