PAN abre la puerta a Grecia Quiroz; “muchas coincidencias nos unen”, dice Jorge Romero

En el camino a las elecciones de 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) podría arropar en sus filas a Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN, calificó a la alcaldesa como una lideresa en su estado, y al mismo tiempo reconoció la valentía con la que ha enfrentado su vida personal y política tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

“Está en nuestro interés”

En conferencia de prensa, —desde Michoacán— el líder panista explicó que el partido permitirá candidaturas ciudadanas en los comicios de 2027, por lo que dejó abierta la posibilidad de integrar perfiles como el de Grecia Quiroz.

Romero Herrera comentó que “ella es un liderazgo importante”, quien además ha dejado entrever su interés de buscar la gubernatura de Michoacán en las votaciones intermedias.

Por ello, insistió que la institución que dirige busca un acercamiento con Quiroz García para conocer sus ideologías.

“Grecia Quiroz vivió algo horroroso y no cualquiera tendría la actitud que ella tiene para hacer lo que está haciendo”.

“Con Grecia nos unen coincidencias, muchas. La principal es que sabemos que el régimen de Morena es un fraude, una estafa, que está acabando con México”.

PAN reconoce valentía de Grecia Quiroz

Jorge Romero manifestó que, aunque no ha tenido gusto de conocer a Grecia Quiroz, busca un diálogo para poner sobre la mesa las coincidencias políticas y reiteró la entereza con la que ha trabajado.

“No cualquiera tendría la actitud que ella está teniendo; yo creo que muchos podrían decir: ‘yo hasta aquí llegué, no me interesan, no me hablen’, y me parece que ella está teniendo una actitud valiente; en Acción Nacional se la reconocemos”.

Explicó que tanto Acción Nacional como la alcaldesa han criticado el actual proyecto de gobierno, por ello insistió en abrir la conversación.

“Claro que habremos de buscar a Grecia (Quiroz); yo dejo, si ella me está escuchando, el interés personal de buscarla, de platicar con ella, de escuchar sus posturas y de decirle que en Acción Nacional tiene un espacio donde se le reconoce lo que está haciendo con su familia”, declaró.

Con información de Milenio