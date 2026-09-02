Pablo Lyle podría regresar a la televisión tras salir de prisión

El productor de telenovelas José Alberto ‘El Güero Castro’ abriría las puertas a Pablo Lyle tras salir de la cárcel: ‘Los errores en la vida los cometemos todos’.

El Güero Castro daría oportunidad a Pablo Lyle de volver a las telenovelas

Durante un encuentro con la prensa, Castro fue cuestionado sobre la posibilidad de incluir al actor Pablo Lyle en alguno de sus próximos proyectos. Su respuesta fue positiva: “¿Por qué no? Es un buen actor, es un cuate galán. Los errores en la vida los cometemos todos. Yo espero que él pueda rehacer su vida, pueda retomar su carrera, pueda retomar su familia, pueda retomar muchas cosas”.

El productor también habló sobre la complejidad de enfrentar las consecuencias de una mala decisión y aseguró que la experiencia vivida por Lyle es algo que no le desea a nadie. “La experiencia que él pasó no se la deseo a nadie y nadie se la merece. Es muy difícil cuando uno comete errores; es duro enfrentarlos, pero así pasa”.

El posible regreso de Pablo Lyle a México

Pablo Lyle cumple actualmente una condena en Estados Unidos por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años que murió días después de recibir un golpe durante un altercado vial ocurrido en Miami en marzo de 2019. El actor fue declarado culpable en 2022 y, de acuerdo con la información que ha trascendido, recuperaría su libertad el 29 de diciembre de 2026.

Las declaraciones de El Güero Castro dejan la puerta abierta al actor para regresar a la televisión mexicana tras concluir su sentencia, una posibilidad sobre la que distintos productores han sido cuestionados en los últimos meses.

La graduación de Cristian Castro

Además de hablar sobre Pablo Lyle, el productor compartió su emoción por la reciente graduación de preparatoria de su sobrino, Cristian Castro, aunque confesó que no pudo acompañarlo debido a compromisos laborales.

“Estaba viendo locaciones del nuevo proyecto, ya no alcanzaba a llegar, pero hablé con él. Era algo que habíamos estado platicando todo este tiempo. Estaba muy emocionado y a mí me dio mucho gusto”.

Para José Alberto, concluir esta etapa académica representa un logro profundamente personal para el cantante. “La mejor calificación fue con él mismo. Haberse dado el tiempo de ir cumpliendo etapas de su vida. Creo que es un gran logro, una manera muy bonita de regalarse algo a él mismo”.

Cristian Castro (Agencia México)

Como era de esperarse, la conversación también llegó a la vida sentimental de Cristian Castro, quien en los últimos años ha protagonizado varios romances muy mediáticos. Fiel a su sentido del humor, El Güero defendió el derecho de su sobrino a disfrutar de su soltería.

“Tiene derecho a hacerlo, pues está soltero. Está en edad, tiene corazón de condominio”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si le gustaría verlo casarse nuevamente, respondió entre risas, aunque con cierta prudencia: “Pues yo espero que no. A lo mejor le gustan las ceremonias o le gustan las fiestas, pero yo espero que viva su vida sin hacerle daño a nadie”.