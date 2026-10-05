Otra baja más en ‘El Tri’; Luis Romo, descartado para enfrentar a Chile

El mediocampista mexicano Luis Romo (7) derriba al jugador estadounidense Malik Tillman en la primera mitad de un partido amistoso internacional de fútbol en Glendale, Arizona, el sábado 3 de octubre de 2026. Foto Ap / Archivo

México inició el pasado 20 de septiembre su primera concentración bajo el mando de Rafael Márquez. Desde entonces, la nómina inicial se ha visto afectada por lesiones y sanciones disciplinarias, además de una ausencia de victorias posterior a la Copa del Mundo.

Las ausencias de Alan Cervantes, Gilberto Mora, Hirving Lozano y ahora de Luis Romo, quienes -junto con el suspendido Mateo Chávez (expulsado ante Estados Unidos)- dejaron al grupo en Estados Unidos para retornar a sus respectivos clubes, han limitado el número de variantes clave del técnico nacional en esta Fecha FIFA.

“La dirección deportiva de selecciones nacionales informa que el jugador Luis Romo del club Guadalajara causará baja hoy de la concentración del equipo. Tras un estudio realizado, el jugador presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que regresará a su equipo”, informó la Federación Mexicana de Futbol en un comunicado.

A la inestabilidad deportiva se suma un contratiempo estructural en el cuerpo técnico. Pol Lorente, el preparador físico que encabezó la presentación del nuevo proceso, abandonó el plantel para incorporarse al Valencia de Javier Aguirre.

El ajuste sobre la marcha ha obligado al staff a redoblar esfuerzos para mantener la intensidad que Márquez pretende imprimir a su modelo de juego. Ante este panorama, el Tricolor cerrará su primera ventana internacional este martes ante Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.