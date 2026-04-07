Otorga Fideapech más de 90 mdp en préstamos a Mipymes

– _Este esquema facilita el acceso a financiamiento en condiciones preferenciales_

El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech) otorgó, durante el último año, más de 90 millones de pesos en préstamos a 74 emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la entidad.

Los recursos se destinan principalmente a la adquisición de insumos y materia prima, así como a la comercialización de productos, y la compra de maquinaria y equipo, con el propósito de fortalecer sus operaciones e impulsar su desarrollo.

Desde 2022, los financiamientos han contribuido a la conservación de más de 3 mil 300 empleos en Aldama, Batopilas, Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez, Meoqui, Namiquipa, Rosales, Saucillo y Urique, entre otros.

Este Fideicomiso es el principal instrumento financiero del Gobierno del Estado y ofrece cinco modalidades de crédito, con tasas competitivas y montos de hasta 5 millones de pesos, lo que permite a emprendedores y Mipymes chihuahuenses fortalecer su actividad productiva.

Para solicitar un crédito consultar en www.fideapech.com.