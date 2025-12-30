Otorga Fideapech más de 327 mdp en préstamos a emprendedores y empresarios

• _Durante el 2025, el fideicomiso se consolidó como el principal instrumento financiero del Gobierno del Estado_

El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), otorgó más de 327 millones de pesos (mdp) en préstamos durante el 2025, en beneficio de 270 emprendedores y empresarios chihuahuenses.

Del total de recursos, 90.7 mdp se otorgaron a través del Fondo del Estado de Chihuahua (FECH), el cual ofrece diversas modalidades de préstamo en condiciones preferenciales para atender las necesidades del sector productivo.

Por medio del programa Impulso, en colaboración con Nacional Financiera y el sector bancario, se dispersaron 147 millones y 90 en factoraje, tecnificación de riego e impulso a MiPyMes, en coordinación con Equity Link, OCCA y DEMIC.

Los préstamos beneficiaron a la ciudadanía de los municipios de Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Aldama, Delicias, Hidalgo del Parral, Bocoyna, Guerrero, Meoqui, Rosales, Namiquipa, Saucillo, Batopilas, entre otros.

El financiamiento otorgado por Fideapech se utiliza principalmente para compra de insumos, materia prima, comercialización de productos o bien, la adquisición de maquinaria y equipo, con el fin de fortalecer las actividades productivas en las distintas regiones de la entidad.