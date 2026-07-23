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Oso muere electrocutado en Nuevo México después de trepar a un poste eléctrico; el video viral muestra el momento en que quedó atrapado

En Nuevo México (EE.UU.), un ciudadano alertó al 911 sobre un oso atrapado en lo alto de un poste eléctrico. Las autoridades pidieron no intervenir, advirtiendo que sedarlo provocaría una caída letal.

Un video viral muestra al animal moviéndose sin poder bajar mientras se escucha la llamada a emergencias.

Pese a que se notificó al Departamento de Vida Silvestre, medios locales confirmaron que el oso murió electrocutado antes de ser rescatado.

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