Oso muere electrocutado en Nuevo México después de trepar a un poste eléctrico; el video viral muestra el momento en que quedó atrapado

En Nuevo México (EE.UU.), un ciudadano alertó al 911 sobre un oso atrapado en lo alto de un poste eléctrico. Las autoridades pidieron no intervenir, advirtiendo que sedarlo provocaría una caída letal.
👮♂️911 operator: "911 what is your emergency?"
😳Caller: "I'm calling to report a bear on top of a light pole." pic.twitter.com/8g07ibZupQ
— 👮♂️🚒 Tales of Badge & Blaze™ (@ScottEnlow) July 21, 2026
Un video viral muestra al animal moviéndose sin poder bajar mientras se escucha la llamada a emergencias.
Pese a que se notificó al Departamento de Vida Silvestre, medios locales confirmaron que el oso murió electrocutado antes de ser rescatado.