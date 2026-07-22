Atiende Desarrollo Urbano y Ecología reporte ciudadano por escurrimientos y malos olores

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 22 de julio de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, mantiene el seguimiento al reporte ciudadano por escurrimientos hacia la vía pública y malos olores en las inmediaciones de la tienda Soriana sucursal Romanza, donde se inició el procedimiento administrativo correspondiente.

Como parte de las acciones realizadas, personal de la dependencia efectuó inspecciones los días 29 de junio y 9 de julio, mediante las cuales se documentaron los escurrimientos hacia la vía pública e integró el expediente administrativo 1245/2026.

Derivado de estas inspecciones, se notificó al establecimiento que dichas descargas contravienen lo establecido en el Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Cambio Climático del Municipio de Chihuahua, por lo que los guardianes ecológicos impusieron la sanción correspondiente de 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología requirió al establecimiento corregir la situación, recomendando clausurar las descargas hacia la vía pública y realizar la conexión correspondiente al sistema de drenaje sanitario para evitar nuevos escurrimientos.

Como parte del procedimiento, el establecimiento fue citado para comparecer en próximos días en las oficinas de la dependencia, donde se dará continuidad al expediente y se verificará el cumplimiento de las medidas requeridas.

El Gobierno Municipal reitera que todos los reportes ciudadanos relacionados con afectaciones al medio ambiente son atendidos conforme a la normatividad vigente y continuará dando seguimiento a este caso hasta verificar la corrección de la problemática.

Para mayor información o denuncia de este tipo, podrá comunicarse al 072 en las extensiones 6054 o 6044, o bien acudir a las instalaciones ubicadas en la calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1118, Colonia Campesina Nueva.