EU aplaza ajuste de reglas de origen automotrices al 2027

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pospuso su objetivo de endurecer las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta después de que se renueve el Congreso de su país como resultado de las elecciones federales de noviembre próximo.

“Me gustaría contar, para finales de año, con al menos algunos acuerdos -uno con Canadá y otro con México- y dejar que algunas de estas cuestiones realmente importantes, como las normas de origen… los temas laborales y medioambientales…, requieran un poco más de tiempo para seguir debatiéndolas, incluso con el Congreso, durante el año siguiente”, afirmó Greer al presentar este miércoles testimonio en el Comité de Finanzas del Senado estadounidense.

La USTR informó al Congreso de Estados Unidos que la Revisión Conjunta del T-MEC de 2026 brindará a su país la oportunidad de evaluar y fortalecer las reglas de origen del T-MEC para el sector automotriz, a fin de incentivar el uso de contenido adicional estadounidense y norteamericano. Desde su perspectiva, la Revisión Conjunta implica una oportunidad para mitigar los riesgos que terceros países que no operan en economías de mercado representan para la cadena de suministro automotriz de Norteamérica.

“Queremos que las reglas de origen en el T-MEC sean muy sólidas, para incentivar la producción en Norteamérica en lugar de en otras regiones que tienen mucha capacidad excedente o prácticas no basadas en el mercado”, dijo Greer al Comité de Finanzas.

“De manera similar, he escuchado también (expresiones) de personas en el Congreso sobre la necesidad de fortalecer la aplicación de las normas laborales y ambientales en relación con México. Esto también puede tomar tiempo”, agregó.

El presidente Donald Trump tiene limitantes para cambiar las reglas de origen establecidas en el T-MEC, de acuerdo con un análisis del Congreso estadounidense.

“Históricamente, las reglas de origen preferenciales en los Tratados de Libre Comercio (TLC) son negociadas por las partes del acuerdo y aprobadas por el Congreso como parte de la legislación de implementación del TLC, algunas de las cuales otorgan al presidente la facultad de negociar cambios limitados a las reglas de origen sin la aprobación del Congreso”, fundamenta.

El análisis plantea que, dada la autoridad presidencial para negociar cambios limitados en las reglas de origen de un acuerdo, el Congreso podría considerar si dichos cambios requieren su aprobación.

“Los recientes acuerdos comerciales negociados durante la administración Trump han planteado dudas sobre si el poder ejecutivo tiene la autoridad para crear reglas de origen fuera de los tratados de libre comercio aprobados por el Congreso, dada la autoridad del Congreso para regular el comercio exterior”, indica el documento.

El T-MEC aumentó el Contenido de Valor Regional de 62.5 a 75%, junto con requisitos adicionales de compra dentro de la región de determinadas autopartes (partes esenciales), así como del acero y el aluminio utilizados en dichas autopartes, además de la introducción de una nueva disposición sobre contenido laboral.

En las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre, se juegan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 del Senado. El resultado puede cambiar la mayoría legislativa, frenar o impulsar la agenda de Trump y redefinir el equilibrio del poder federal.

Renovación concita apoyos

La revisión del T-MEC es una evaluación trilateral para decidir si el tratado se extiende 16 años más o entra en revisiones anuales. En los procesos de consulta, las empresas y otras partes interesadas presentaron comentarios sobre reglas de origen, cumplimiento, comercio, inversión y competitividad regional, entre otros temas. En Estados Unidos, más de 90% de las cartas dirigidas a la USTR fueron a favor de la permanencia y extensión del Tratado.

Tanto los mandatarios de México como de Canadá propusieron una renovación automática por 16 años, pero Trump informó que requiere más tiempo para resolver diferendos y pidió iniciar el proceso de revisiones anuales, que se pueden prolongar durante una década para evitar terminar con el T-MEC.

En las consultas, una gran parte de las organizaciones empresariales instaron a los tres gobiernos a elevar la competitividad productiva regional para enfrentar la creciente competencia externa, sobre todo de China y de Asia en general.

Ante los senadores, Greer sugirió que los temas de comercio agrícola siguen siendo un asunto central en las negociaciones del T-MEC e hizo referencia a la investigación antidumping de México sobre las importaciones de pierna y paleta de cerdo desde Estados Unidos. “Si toman medidas contra la carne de cerdo, las consecuencias para ellos podrían ser bastante difíciles, dada su dependencia de nosotros”, dijo Greer a los legisladores.

Greer externó que el progreso en las negociaciones depende de que el gobierno mexicano tome medidas para cumplir con un tratado firmado en 1944 para enviar agua a Estados Unidos desde el Río Grande, una importante fuente de riego para la industria agrícola de Texas. “Al presidente le resultará difícil aceptar la renovación o incluso las revisiones si México no coopera en todos los aspectos, y el tratado sobre el agua es uno de ellos”, dijo.