Gilberto Mora se convirtió en el mexicano más valioso del mercado

Con 17 años, el talentoso centrocampista Gilberto Mora se convirtió en el futbolista mexicano con mayor valor en el mercado internacional al alcanzar una cotización de 28.5 millones de dólares, luego de su participación en la Copa del Mundo 2026.

El sitio especializado Transfermarkt actualizó el valor de los elementos después del Mundial y Mora dio un brinco al pasar de los 11.5 hasta los casi 30 mdd.

El histórico mediocampista alemán Lothar Matthäus reveló que el Borussia Dortmund tiene los ojos puestos sobre la joya mexicana, quien a raíz de su actuación en la Copa del Mundo, es seguido por varios clubes europeos.

En la sección “Lothar legt los” del periódico BILD, el campeón del mundo en 1990 compartió el interés de uno de los clubes más icónicos de Europa: “Mora, el mexicano de 17 años, disputó cinco o seis partidos en esta Copa del Mundo. Con apenas 17 años, es el gran talento de México y ya está en la lista de muchos clubes europeos. También he escuchado que el Borussia Dortmund ya ha comenzado a mostrar cierto interés por él”.

El joven de los Xolos de Tijuana ha destacado en la Liga MX desde su debut en agosto de 2024, cuando recibió la oportunidad por parte del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, a pesar de tener apenas 15 años.