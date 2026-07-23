Vuelve el calor a territorio estatal; lluvias se concentrarán en las regiones noroeste y serrana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de un incremento en las temperaturas en gran parte del estado, así como por la presencia de vientos y lluvias en las regiones noroeste y serrana, mientras que el pronóstico de precipitaciones se aleja de Chihuahua capital y el resto del estado.

Para este jueves, las temperaturas máximas y mínimas esperadas son: Ojinaga 40/25, Juárez 39/26, Chihuahua 37/21, Delicias 37/22, Janos 36/22, Camargo 36/22, Jiménez 36/22, Chínipas 40/25, Parral 32/18, Temósachic 32/10, Cuauhtémoc 30/15, Madera 30/12, Bocoyna (Creel) 27/9, Guachochi 26/9 y Balleza (El Vergel) 25/7.

Los vientos registrarán velocidades de 10 a 20 km/h, con rachas superiores a los 45 km/h en Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo y La Cruz; y arriba de los 35 km/h en Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa, Temósachic, Guachochi, Balleza, Aldama, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las precipitaciones serán aisladas en parte de las zonas noroeste, oeste, suroeste y sur, como Bocoyna, Morelos, Guadalupe y Calvo, Matamoros, Coronado, Jiménez, Camargo y Manuel Benavides, con posibilidad de actividad eléctrica y granizo.