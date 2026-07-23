EE.UU. muestra nuevos “ataques de precisión” contra Irán

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) publicó un video que muestra sus “ataques de precisión” contra Irán por duodécima noche consecutiva. El organismo detalló que sus fuerzas atacaron objetivos militares de la República Islámica, incluyendo instalaciones marítimas, depósitos de misiles y drones, puestos de vigilancia costera y sistemas de defensa aérea.

Además, señaló que más de 50,000 militares estadounidenses operan en todo Oriente Medio y se mantienen en estado de máxima vigilancia.