Día Mundial del Cerebro: llama Secretaría de Salud a fortalecer la prevención y el cuidado de la salud cerebral

En el marco del Día Mundial del Cerebro que se conmemora cada 22 de julio, la Secretaría de Salud del Estado llama a la ciudadanía a fortalecer la prevención y el cuidado de la salud cerebral, y a la detección oportuna de las enfermedades que afectan al sistema nervioso.

A través de las unidades de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCh) y del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), durante 2025 se brindó atención a casi 650 pacientes con diversos padecimientos neurológicos.

De este grupo, por epilepsia se atendieron 334 casos, trastornos del encéfalo 61, polineuropatía inflamatoria 46, hidrocéfalo 45, mononeuropatías del miembro superior 38, encefalitis, mielitis y encefalomielitis 27, otras polineuropatías 25, ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines 25, esclerosis múltiple 25 y por meningitis bacteriana 21.

Durante 2026, la epilepsia es el padecimiento con mayor número de atenciones con 160, trastornos del encéfalo 34, hidrocéfalo 17, encefalitis, mielitis y encefalomielitis 17, polineuropatía inflamatoria 14, mononeuropatías del miembro superior 12, meningitis debida a otras causas y no especificadas 9, compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos 9, otras polineuropatías con 8 y meningitis bacteriana 7 casos.

Las enfermedades del sistema nervioso pueden afectar el movimiento, la memoria, el lenguaje, la sensibilidad y el equilibrio, por lo que se debe identificar de manera temprana cualquier signo de alerta y buscar atención médica para un diagnóstico y tratamiento oportunos.

La prevención juega un papel fundamental en el cuidado de la salud cerebral, por lo cual es conveniente llevar una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular, dormir el tiempo suficiente, evitar el consumo de tabaco y de alcohol.

También se recomienda mantener un adecuado control de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, acciones que contribuyen a disminuir el riesgo de desarrollar diversos padecimientos neurológicos.

Se exhorta la población a solicitar atención médica ante la presencia de dolores de cabeza persistentes, convulsiones, pérdida de fuerza o sensibilidad, alteraciones en la memoria, dificultad para hablar o cambios repentinos en el equilibrio, ya que una valoración oportuna puede favorecer mejores resultados en el tratamiento y la calidad de vida de las personas.