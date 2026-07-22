Concluyen capacitación para atender mordeduras de serpientes y picaduras de arañas y alacranes

Con el objetivo de fortalecer la atención prehospitalaria en casos de emergencia provocados por fauna venenosa, personal operativo concluyó un curso especializado sobre el manejo de mordeduras de serpientes, así como picaduras de arañas y alacranes.

La capacitación se llevó a cabo los días lunes 20 y miércoles en las instalaciones del ISSCUU, específicamente en el salón de Bomberos, donde participaron dos grupos de 25 elementos, quienes recibieron actualización en protocolos de atención y tratamiento para este tipo de incidentes.

El curso fue impartido por el ingeniero Luis David Contreras García y Tanya Muñoz Guzmán, quienes abordaron temas relacionados con la identificación de lesiones ocasionadas por animales venenosos, el tratamiento inicial de los pacientes, los medicamentos que deben administrarse, así como los cuidados y el seguimiento médico que requieren las personas afectadas.

Durante las sesiones, los participantes reforzaron sus conocimientos sobre la atención oportuna de estos casos, con el propósito de brindar una respuesta más eficaz y reducir riesgos para la salud de la población ante este tipo de emergencias.