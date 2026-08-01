Osmar Olvera gana medalla de oro en prueba de trampolín de tres metros en los JCC

El clavadista mexicano Osmar Olvera logró una participación perfecta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo al llevarse la medalla de oro en la prueba de trampolín de tres metros.

El medallista olímpico ejecutó dos saltos de alto grado de dificultad en el cierre de la final y se llevó el sitio de honor en la justa regional. Osmar , quien llegó a tres metales dorados en la competencia, sumó 535.30 puntos para consolidarse como monarca centrocaribeño. Su compatriota Juan Celaya se llevó el bronce con 458.05.

El ciclismo siguió con su cosecha de títulos. El tapatío Gerardo Ulloa hizo valer su condición de favorito coronándose en la prueba de cross-country varonil con tiempo de 1:23:17.Lo acompañó en la segunda posición el olímpico hidrocálido Adair Prieto.

Gracias a los oros de Aram Peñaflor y Ana María Torres y al desempeño general de la selección de triatlón, México sumó el oro tanto por equipos varonil como femenil.

En tanto, la monarca mundial en ciclismo Yareli Acevedo cerró su participación en los Juegos con una medalla de bronce en ruta. La seleccionada cerró el capítulo centrocaribeño con el oro en omnium, la plata en persecución por equipos y madison, conseguidas en jornadas anteriores.