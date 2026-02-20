Orgullo chihuahuense; participarán 3 rarámuris en carrera UTMB Mont-Blanc 2026 en Francia

El Alcalde de Guachochi, José Miguel Yáñez y Alejandro Villalobos directora de gestión turística dieron a conocer la participación de Corredores raramuri rumbo a la carrera UTMB Mont-Blanc 2026.

Esta carrera en de una serie de 50 con un origen de Chamonic, Francia y se contará con la participación de tres corredores rarámuris.

“Ponen en alto la cultura raramuri y vamos apoyándolos ya que sabemos que pondrán en alto el nombre de Chihuahua y Guachochi”, comentó el Alcalde Pepe Yáñez.

Pepe Yáñez dio a conocer que su administración ha llevado 20 becas para corredores raramuris en competencias internacionales, esto forma parte de un impulso.

Jesús Manuel Fernández, en representación de la comunidad rarámuri en Batopilas destacó la importancia de esta participación especial al tener los mejores corredores de México.

Martín Kimare, Mauro Martín y Jenifer Yáñez corredores rarámuris son reconocidos como grandes atletas, orgullosos de sus raíces y pilares culturales de Batopilas