¿Organizas tandas? Esto dice la autoridad fiscal sobre el cobro de impuestos y multas

Las tandas son uno de los esquemas de ahorro informal más utilizados por los mexicanos. ¿Generan impuestos o multas? Esto dice el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al respecto.
En México, 88% de la población de entre 18 y 70 años que ahorra lo hace por métodos informales (total o parcialmente), es decir, guarda el dinero en su casa, lo hace a través de tandas o por medio de una caja de ahorro, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).
Sobre el tema, el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda informó que no realiza operativos de vigilancia sobre ese tipo de recursos.
“Los mecanismos de ahorro popular, conocidos como tandas, no son ni serán un objetivo de fiscalización”, sostuvo.
En la actualidad no existe ningún programa o subprograma que busque auditar o dar seguimiento a dicha práctica de ahorro, añadió en una nota informativa.
¿Quieres ahorrar y no sabes por dónde empezar?
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicio Financieros (Condusef) da algunos consejos para iniciar con este hábito:
- Es importante que realices un presupuesto con tus ingresos y gastos, de esta manera podrás tener un mejor manejo de tus recursos.
- Haz una lista del dinero que gastas a diario, para identificar y reducir tus gastos hormiga.
- Si tienes deudas, empieza por pagar las de intereses más altos y así, poco a poco, podrás liberarte de ellas.