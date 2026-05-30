Organiza CEJUM Cuauhtémoc curso para elaboración de piñatas

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Cuauhtémoc, está haciendo una invitación a sus usuarias al curso para la elaboración de piñatas, taller que se efectuará en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH).

Así lo dio a conocer la coordinadora de CEJUM, Rosario Chávez Quiroga, quien señaló que el taller se efectuará a partir del 8 de junio del año en curso, los días lunes y miércoles en un horario de 13:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de CEJUM, ubicadas en la calle 7ma y Guatemala, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Señaló, que en esta actividad que tiene como principal objetivo brindar herramientas a las usuarias para una alternativa de emprendimiento, participa el Área de Empoderamiento de CEJUM.

Para lo cual agradeció a la ciudadana Carmina Calderón de la Asociación “Vivir para Servir”, por el apoyo y la gestión que realizó ante el C. Luis Romero Caraveo, quien donó los insumos más necesarios para la elaboración de piñatas.

Finalmente, Chávez Quiroga, expreso que a través de dichas alianzas y la participación de ciudadanos comprometidos para atender problemáticas como la violencia familiar, se pueden lograr cambios favorables en beneficio de las mujeres, sus hijas e hijos.

El Centro de Justicia para Las Mujeres de Cuauhtémoc refrenda el compromiso con las mujeres víctimas de violencia familiar sus hijas e hijos.