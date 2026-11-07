Ordenaron el asesinato del regidor morenista de Cuernavaca, Gabriel Rivas: Sheinbaum 

Ciudad de México. El asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca y defensor del medio ambiente, fue “un homicidio ordenado y dirigido contra él”, afirmó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien al condenar el crimen sostuvo que la investigación debe alcanzar no sólo a los asesinos materiales, sino también a “quién ordenó este homicidio”.

En su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo dijo que conoció a Rivas Ríos y recordó que éste había denunciado recientemente un desarrollo inmobiliario en una zona de Cuernavaca que “pudiera tener problemas ambientales y que no era apto para estar ahí”. Calificó el crimen de “triste, indignante”.

Detalló que, en cuanto se supo del homicidio, pidió al Gabinete de Seguridad apoyar a la fiscalía de Morelos en las indagatorias. “Fue un homicidio directo, unas personas en motocicleta le dispararon de manera directa”, relató. Añadió que trabajará con la gobernadora Margarita González Saravia para revisar qué se puede hacer con el proyecto contra el que luchaba el regidor.

Cuestionada sobre la eficacia de los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos y del medio ambiente, aseguró que muchos activistas ambientales cuentan con resguardo federal, lo que evita que lleguen “a una situación como esta”. No obstante, precisó que Rivas Ríos no había solicitado ninguna protección. “Eso no quiere decir que no condenemos el homicidio”, acotó.

Cuestionada sobre si hay impunidad respecto a las agresiones y asesinatos de defensores ambientales, reconoció que “hay casos que no se han resuelto”, aunque defendió que en muchos otros sí hay resultados. Anunció que pedirá a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reunirse con colectivos de defensa de la naturaleza “para poder ver qué más podemos hacer”.

Rivas Ríos, fundador de Morena, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles en Acapantzingo, barrio al sureste de la capital morelense.