Operativos binacionales debilitan la estructura financiera del narcotráfico en México

Ciudad de México. Como parte de la cooperación binacional entre México y Estados Unidos para el cómbate al tráfico de drogas, la Secretaría de Marina ha llevado a cabo operativos clave en Michoacán, Nayarit, Veracruz, Jalisco y Colima enfocados en debilitar la estructura financiera del crimen organizado, entre ellas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En lo que va del sexenio ha incautado 833 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas, así como armamento.

Pero no sólo eso, ha realizado incautaciones históricas de cocaína y fentanilo. Una muestra de la colaboración binacional es la coordinada con información del Comando de la Guardia Costera de Estados Unidos y del Joint Interagency Task Force – South (JIATF South). La Armada interceptó una embarcación y decomisaron 188 bultos con aproximadamente 6 toneladas de cocaína; cinco tripulantes fueron detenidos.

De acuerdo con la Marina, el decomiso representa el mayor golpe a las finanzas del narcotráfico en lo que va de 2026.

El 19 de febrero pasado, la Marina interceptó un semisumergible en las costas de Colima que transportaba 179 bultos con aproximadamente cuatro toneladas de cocaína y detuvieron a tres personas. Estas dos operaciones sumaron cerca de 10 toneladas de cocaína incautadas durante este mes.

La Marina también ha participado en innumerables operaciones terrestres contra el CJNG y otros grupos. El 14 de octubre de 2025, en La Peñita de Jaltemba, Nayarit, marinos y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un arsenal de 87 rifles, dos ametralladoras, más de 42 mil cartuchos, mil 470 cargadores, 43 granadas, 4.5 kilos de marihuana, 129 cubetas para fabricar ponchallantas y 175 chalecos tácticos. La operación fue coordinada con con los tres órdenes de gobierno.

En Michoacán, el 17 de enero de 2026, marinos y policías estatales efectuaron cateos sorpresivos en Huetamo y capturaron a siete presuntos integrantes del CJNG; decomisaron ocho armas, cientos de cartuchos, 83 cajas de marihuana, 24 bolsas de metanfetamina, vehículos, animales y máquinas tragamonedas.

En Veracruz, un operativo simultáneo en 13 domicilios de Veracruz y Boca del Río, ejecutado el 21 de febrero de este año, logró la detención de 14 personas, incluidos Israel Enríquez, “El Pariente”, presunto líder regional del CJNG. Aseguraron cinco fusiles, cuatro armas cortas, seis granadas, 19 cargadores, 544 cartuchos, nueve chalecos balísticos, vehículos y motocicletas. Ademá,s liberaron a una persona secuestrada y decomisaron drogas. La captura de Enríquez impactó a la estructura financiera y operativa del CJNG en la región.

Otro golpe ocurrió cuando este mes la FGR y Semar capturaron en Jalisco a Alma Rosa Rivera, alias La Leona, reclutadora del CJNG y pareja sentimental de José Gregorio Lastra. La operación fue en el rancho Izaguirre, un centro de adiestramiento del cártel, y en aquella ocasión desmintió rumores sobre la detención de Nemesio Oseguera El Mencho. La aprehensión de Rivera demosstró la capacidad de inteligencia naval para penetrar instalaciones clandestinas y neutralizar cuadros medios del cártel.



En Colima, la estrategia Pez Vela 2025 permitió la detención de 54 presuntos miembros del CJNG en los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima; se decomisaron armas, cuchillos, drogas, cinco viviendas, un camión robado, ocho motocicletas, teléfonos y computadoras. Esta operación impidió la expansión del cártel hacia Michoacán y fortaleció la seguridad del puerto de Manzanillo, un enclave estratégico para el tráfico de químicos y droga.



Uno de los golpes más grandes que ha dado la institución recientemente en ese contexto al Cártel de Sinaloa facción Chapitos, es el aseguramiento en inmediaciones de San Ignacio, Baja California Sur, donde fueron incautadas casi 2 toneladas de metanfetaminas, 53 kilogramos de fentanilo, armamento y municiones, que representó una afectación de más de 594 millones de pesos y evitó que más de 79 millones de dosis llegarán a las calles.