Camión que chocó en vía a Delicias trasladaba a derechohabientes del IMSS, regresaban de Torreón

El autobús que chocó durante la madrugada de este jueves en la carretera que conduce de Chihuahua q Delicias trasladaba a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El vehículo de la compañía Rhino había sido contratado para llevar a pacientes a consultas de tercer nivel en el IMSS de Torreón.

El accidente ocurrió cuando los y las derechohabientes venían de regreso, 4 personas incluyendo al conductor murieron en el lugar y 5 más resultaron lesionadas, siendo trasladadas a unidades del IMSS.

Fue en el kilómetro 208, en sentido norte a sur cuando la unidad de pasajeros impactó contra una de las columnas del Libramiento Oriente, alrededor de la 1:00am.