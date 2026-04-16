Confirma Conagua que en la gestión de Alex LeBarón se dispararon autorizaciones de Folio 8

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa participó ayer en la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hídrica, en donde denunció que en la gestión de Alex LeBarón como delegado de Conagua en el estado se otorgaron – “sin ton ni son” – miles de constancias de aprovechamiento de libre alumbramiento, las cuales han sido utilizadas como un paso previo para obtener concesiones de agua.

En respuesta, el subdirector jurídico de Conagua, Óscar Zavala Gamboa, quien asistió a la misma reunión, admitió que, en los registros públicos existe evidencia de que prácticamente todos los documentos Folio 8, se entregaron efectivamente en el periodo de la gestión de Alex LeBarón.

“En el tema de los folio 8, senador Loera… actualmente, y es información pública, en el Registro Público de Derechos del Agua, se tienen aproximadamente 46 mil folios. Ahí le va el dato: 21 mil, en el estado de Chihuahua; prácticamente todos los folios 8 se dieron en Chihuahua; la información es pública y está sistematizada… y precisamente en el periodo que usted comenta”, detalló Zavala Gamboa.

En este contexto, el senador chihuahuense también acercó a Conagua las preocupaciones de los agricultores y ejidatarios del norte del estado (Ascensión, Casas Grandes y Galeana), quienes han denunciado a las comunidades menonitas por perforar pozos indiscriminadamente en la zona con la esperanza de que cuando se aprueben la reglamentación de la Ley general de Aguas sus pozos sean regularizados.

El jurídico de Conagua también respondió al Senador: “están equivocados si piensan que se les va a regularizar”.

Juan Carlos Loera reconoció que el análisis de esta reglamentación es complejo, pues implica tener una visión muy equilibrada entre factores como el crecimiento de la población, la mayor demanda de alimentación, la situación económica y la de los agricultores, entre otras variables.