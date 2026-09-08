ONU exige a EU rendir cuentas por la muerte de 23 migrantes bajo custodia en 2026

Ginebra. El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos exigió este lunes a Estados Unidos que rinda cuentas por las crecientes muertes de migrantes bajo custodia y detenga las deportaciones a países donde las personas enfrentan “daños irreparables”.

“Cuatro personas más han muerto bajo custodia migratoria en Estados Unidos desde junio, para un total de 23 muertes sólo en 2026. Tiene que haber rendición de cuentas por estas muertes”, dijo Volker Türk en el discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido la lucha contra la migración irregular en una de las prioridades de su segundo mandato y ha procedido a detener a miles de personas.

Un informe conjunto de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights publicado en junio señala que la tasa de personas que mueren bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha alcanzado su nivel más alto en más de una década.

Türk denunció este lunes otras prácticas en la aplicación de la ley migratoria estadunidense, entre ellas obligar a los migrantes a regresar a lugares peligrosos y a países con los que no tienen ninguna conexión.

“Insto a Estados Unidos a detener el retorno de personas a lugares donde podrían sufrir daños irreparables, incluido Haití, y a garantizar el debido proceso en todas las expulsiones a terceros países”, añadió Türk al Consejo.

En el mismo contexto, el alto comisionado de la ONU también se alarmó por los supuestos planes de la agencia ICE de “dotar a los agentes de inmigración de guantes de descarga eléctrica” y advirtió que esto “incrementaría la violencia asociada a las operaciones”.