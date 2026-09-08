Estefanía Villarreal, actriz de ‘Rebelde’, preocupa a sus fans con mensaje depresivo

Estefanía Villarreal reconoció que atraviesa una crisis emocional y habló de su lucha contra la depresión y la ansiedad.

Estefanía Villarreal , conocida por interpretar a Celina Ferrer en Rebelde, generó preocupación entre sus seguidores después de compartir un mensaje en redes sociales en el que habló sobre la crisis emocional que atraviesa y su lucha contra la depresión y la ansiedad.

Estefanía Villarreal, actriz de Rebelde, alarma con mensaje sobre la depresión y ansiedad

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a sus familiares, amigos y personas cercanas. En su publicación habló de los esfuerzos que ha hecho para salir adelante y compartió un mensaje especialmente dirigido a su mamá.

Estefanía Villarreal (Instagram)

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana”, escribió Villarreal.

El mensaje provocó numerosas muestras de apoyo de usuarios que conocen su trayectoria desde sus primeros trabajos en televisión. Al final de la publicación, la actriz escribió: “Mami tu pequeña ya no puede más”.

El regreso de Celina Ferrer a Rebelde

Estefanía Villarreal alcanzó gran popularidad en 2004 gracias a Rebelde, producción de Televisa en la que interpretó a Celina Ferrer, estudiante del Elite Way School y amiga cercana de Mía Colucci, personaje interpretado por Anahí.

Su carrera, sin embargo, había comenzado algunos años antes. A los 13 años tuvo una participación secundaria en Carita de ángel y posteriormente formó parte de producciones como Cuidado con el ángel, Un refugio para el amor, Yo no creo en los hombres, Monteverde y Doménica Montero.

Su vínculo con Rebelde continuó con el paso de los años. Villarreal mantuvo una amistad cercana con Karla Cossío, quien dio vida a Pilar Gandía en la versión original de la telenovela.

En 2022, la actriz volvió a la franquicia para participar en la nueva versión de Rebelde de Netflix, protagonizada por Azul Guaita y Sergio Mayer Mori. Para Villarreal, regresar al universo de la historia también significó darle una nueva dimensión a Celina.

En la producción de 2004, su personaje enfrentaba constantes burlas por su aspecto físico y su peso. Para la nueva versión, la actriz buscó presentar a una Celina distinta a la adolescente que el público conoció casi dos décadas atrás.

“Celina iba a ser una mujer totalmente distinta a lo que era la ‘chavita’ (jovencita) de antes”, explicó en entrevista con EFE.

Estefania también participó en el desarrollo de esta nueva etapa desde la elaboración del guión y aportó información relacionada con su personaje: “Fui parte del proyecto desde el guión, aporté muchas ideas, di mucha información que no estaba tan fresca y que sirvió mucho para la formación de mi personaje”, indicó.

La actriz consideró que esta nueva versión también permitió mostrar una representación diferente de las mujeres frente a la que presentó la producción original: “Creo que el plan era poner a la mujer a la par del hombre, en un mejor lugar del que habían tenido tiempo atrás, y creo que es un trabajo que en el mundo también se está haciendo”, expresó.

Además de la actuación, Villarreal ha explorado otros ámbitos, entre ellos la moda y la música. Su proyecto musical Reinas de Corazones quedó en pausa durante la pandemia, mientras ella continuó desarrollando su carrera como actriz.