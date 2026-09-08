Julián Quiñones, entre los 30 candidatos al Balón de Oro 2026; Mbappé cree que este podría ser su año

La contienda por el Balón de Oro entra en su recta final de 30 candidatos, después de que los mejores jugadores del mundo dejaran una huella durante el Mundial de 2026. Foto: @ballondor

La contienda por el Balón de Oro entra en su recta final de 30 candidatos, después de que los mejores jugadores del mundo dejaran una huella durante el Mundial de 2026. Y además de los nombres esperados, esos que suelen estar en boca de todos antes de cada entrega, destaca la posible inclusión de un mexicano: Julián Quiñones por su afortunada participación en la pasada Copa del Mundo.

De acuerdo con diversos medios internacionales, el mexicano estará entre los 30 candidatos al máximo reconocimiento. Con el Tri, Quiñones brilló en momentos cruciales y marcó cuatro goles para convertirse, junto con Luis Hernández y Javier ChicharitoHernández, en los máximos anotadores con la camiseta verde.

Quiñones además logró el campeonato de goleo en la Liga Profesional de Arabia Saudita con el Al-Qadsiah con 37 goles Derrotó en la lucha por el título al internacional Cristiano Ronaldo.

No es el primer mexicano en ser nominado y pasar a la lista de 30 candidatos al galardón que otorga la prestigiada revista France Football. En 2007 estuvo nominado en esa selecta lista el arquero, Guillermo Ochoa, pero sólo recibió un voto.

Entre los nombres fulgurantes que siempre están en disputa del título, desde luego aparece Lionel Messi, ocho veces ganador del premio, demostró que, a sus 39 años, aún puede ganarse un lugar: anotó ocho goles que impulsaron a Argentina a la final y le permitieron alcanzar brevemente el título de máximo goleador de todos los tiempos de la competencia, hasta que Kylian Mbappé lo superó.

Kylian Mbappé cree que este podría ser el año en que gane el Balón de Oro por primera vez. Después de conquistar por segunda vez consecutiva la Bota de Oro del Mundial, con 10 goles, la mayor cifra en 56 años. También superó a Lionel Messi como el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo. Además, marcó 42 goles en 44 partidos con el Real Madrid, aunque el club terminó la temporada pasada sin un gran trofeo.

“Claro que pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero son los periodistas los que van a votar para quién piensen que es el mejor jugador del mundo”, afirmó el lunes.

El premio se entregará el 26 de octubre en Londres. El Balón de Oro masculino del año pasado lo ganó Ousmane Dembélé después de que el Paris Saint-Germain conquistara su primer título de la Liga de Campeones.

“Cuando juegas en el Real Madrid, el mejor club del mundo, la gente te asocia a los premios”, expresó. “Mucha gente en la calle me habla del Balón de Oro, que es un premio que para cada jugador es un tema muy positivo”.

“He hecho mucha historia este verano en la competición más importante de este deporte y tengo la sensación de que es un buen año para eso (ganarlo), pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quien piensan es el mejor jugador del mundo”, agregó.

Harry Kane era el favorito para el Balón de Oro antes de este verano tras su sublime temporada goleadora con el Bayern de Múnich; ¿podrá replicar esa forma inigualable en los primeros meses de la temporada 2026/2027 para que los logros del equipo pasen a un segundo plano en la ceremonia de octubre?

Sin embargo, el triunfo de España sobre Argentina en la final sin duda será un buen argumento para jugadores como Rodri, ganador en 2024, y Lamine Yamal en su búsqueda del galardón individual; ambos buscarán comenzar la nueva temporada de clubes con jugadas fascinantes para complementar su papel en la conquista del trofeo más codiciado del futbol.