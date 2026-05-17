OMS declara emergencia internacional por ébola en República Democrática del Congo y Uganda

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como emergencia de salud pública de importancia internacional a la epidemia de ébola causada por el virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda.

Por medio de un comunicado la noche del sábado 16 de mayo de 2026, el organismo apuntó que se llegó a esta decisión tras “haber consultado a los Estados partes donde se sabe que el evento está ocurriendo actualmente” en dichos países de África.

Apuntó que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “expresa su gratitud a los líderes de la República Democrática del Congo y Uganda por su compromiso de adoptar las medidas necesarias y enérgicas para controlar el evento, así como por su franqueza al evaluar el riesgo que este evento representa para otros Estados partes, lo que permite a la comunidad internacional adoptar las medidas de preparación necesarias”.

La OMS explicó que “la evidencia científica disponible y otra información pertinente; y ha evaluado el riesgo de propagación internacional de enfermedades y el riesgo de interferencia con el tráfico internacional”.

Puntualizó que “de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional, convocará un Comité de Emergencia lo antes posible para asesorar, entre otras cosas , sobre la recomendación provisional propuesta para que los Estados Partes respondan al suceso”.

Pide a los Estados miembros “activar sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias y establecer un centro de operaciones de emergencia”.

“En caso de que las capacidades nacionales se vean desbordadas, deberá reforzarse la colaboración con los socios para fortalecer las operaciones y garantizar la capacidad de implementar medidas de control en todas las zonas afectadas y vecinas”.

Se recomendó “fortalecer la vigilancia y la capacidad de laboratorio en las provincias afectadas y las provincias vecinas”, además de “realizar controles transfronterizos y en las principales carreteras internas para garantizar que no se pase por alto ningún caso sospechoso y mejorar la calidad de los controles mediante un mejor intercambio de información con los equipos de vigilancia”.

La OMS puntualizó que “no se deben realizar viajes internacionales de personas que hayan estado en contacto con casos de la enfermedad del virus de Bundibugyo, a menos que el viaje forme parte de una evacuación médica apropiada”.

“Ningún país debería cerrar sus fronteras ni imponer restricciones a los viajes y al comercio”, enfatizó.

Este sábado 16 de mayo se elevaron a 88 los muertos por el brote de ébola registrado en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a la vecina Uganda, informó la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

“Ya hemos reportado 336 casos sospechosos y notificado 87 fallecimientos (en la RDC), más uno en Uganda. Eso supone un total de 88 muertes reportadas”, afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual de urgencia.

Con información de López-Dóriga Digital