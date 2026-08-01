Omar García Harfuch impacta vestido de esmoquin como padrino de los graduados de la Heroica Escuela Naval Militar

El secretario de Seguridad sorprendió al asistir con esmoquin a la gala de los graduados de la Heroica Escuela Naval Militar, donde fungió como padrino de generación y convivió con los nuevos oficiales.

La ceremonia de graduación de la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar, realizada en Veracruz, reunió a la cúpula del Gobierno de México. Sin embargo, el personaje que más llamó la atención fue Omar García Harfuch, quien asistió a la gala como padrino de generación vestido de esmoquin negro.

Más allá del protocolo, la presencia del secretario de Seguridad tuvo un significado especial para los 211 nuevos guardiamarinas, quienes concluyeron cuatro años de formación para incorporarse a la Armada de México como oficiales.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

La generación estuvo integrada por 138 hombres y 73 mujeres, la cifra más alta de egresadas en la historia de la institución.

Omar García Harfuch, padrino de la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar

Como padrino de generación, Omar García Harfuch dirigió un mensaje a los egresados durante la celebración posterior a la ceremonia protocolaria y amplió sus felicitaciones en redes sociales.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

“A las y los graduados, reciban mi más sincera felicitación. Ustedes serán un escudo para la Nación. Serán la defensa de millones de familias mexicanas que probablemente nunca conocerán sus nombres, pero vivirán más seguras gracias a ustedes”, escribió el secretario junto a varias fotos que publicó en su Instagram que lo muestran conviviendo con los nuevos oficiales y sus familias durante el festejo.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

“Gracias a su disciplina, sacrificio y preparación, personas que han causado un enorme daño a nuestro país ya no podrán seguir lastimando a la sociedad”, añadió.

Sobre la ceremonia oficial, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch señaló: “Acompañé la Ceremonia de Graduación de la Heroica Escuela Naval Militar, un acto que reconoce el esfuerzo, la disciplina y la vocación de servicio de una nueva generación de marinas y marinos de México”, según se lee en su página de Facebook.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

“Muchas felicidades a las y los graduados. Su preparación y entrega fortalecerán a las instituciones que trabajan todos los días por la soberanía, la seguridad y el bienestar del pueblo de México”, añadió.

Su presencia en el evento también generó conversación por el outfit de gala que llevó y que generó comentarios que lo ubicaban como “galán de telenovela”, en referencia —probablemente— a que su mamá, María Sorté, es una reconocida actriz del género.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

La Heroica Escuela Naval Militar tiene una generación histórica para la Armada de México

La ceremonia marcó el egreso de 211 ingenieros guardiamarinas de la Heroica Escuela Naval Militar.

De ellos, 170 se incorporarán al Cuerpo General para el mando de unidades de superficie, 27 servirán en Infantería de Marina y 14 formarán parte de la Aeronáutica Naval.

La participación femenina volvió a establecer un récord dentro de la institución con 73 egresadas.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

Claudia Sheinbaum encabeza la ceremonia oficial de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar

La ceremonia protocolaria fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, quien reconoció la decisión de las y los cadetes de dedicar su vida al servicio del país.

Durante su mensaje afirmó que la Secretaría de Marina representa una institución en la que “el pueblo de México cree y confía”, al destacar su labor en tareas de seguridad, auxilio a la población y atención de emergencias.

Omar García Harfuch, padrino de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar (Instagram)

También expresó a los graduados que reciben “la confianza de todo un pueblo” y los llamó a desempeñar su carrera con honor, disciplina y compromiso con la nación.

En el acto participaron además la presidenta y el secretario Omar García Harfuch, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quienes acompañaron a los nuevos oficiales en uno de los momentos más importantes de su formación militar.