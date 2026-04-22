Capacitan a operadores del 911 en manejo de materiales peligrosos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, en coordinación con la Coordinación de Protección Civil Municipal, llevó a cabo por primera vez el Taller de Manejo e Identificación de Materiales Peligrosos dirigido a personal del Sistema de Emergencias 9-1-1, con el objetivo de fortalecer sus capacidades ante situaciones de riesgo.

Esta capacitación, impartida por el T.U.M. Francisco Javier Sánchez Portillo, se desarrolló de manera simultánea en los distintos subcentros del estado ubicados en Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga, Camargo, Parral, Delicias, Jiménez, Meoqui y Guachochi, ampliando su alcance a nivel estatal.

Durante el taller, se brindaron conocimientos fundamentales sobre la identificación y clasificación de residuos peligrosos, así como los riesgos asociados a su manejo, almacenamiento y disposición. Asimismo, se abordaron medidas preventivas basadas en el triángulo de seguridad, que contempla la protección de la persona, el uso adecuado del equipo y las condiciones de la instalación.

Este tipo de capacitaciones fortalecen la capacidad de respuesta del personal de emergencias, permitiendo actuar de manera más segura y eficiente ante incidentes que involucren materiales peligrosos, protegiendo tanto la salud de los operadores como el entorno.

Además, se reforzaron buenas prácticas, lineamientos básicos, uso de equipo de protección y estrategias para la prevención de incidentes, consolidando una formación integral enfocada en la seguridad y el cumplimiento de la normatividad vigente.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso, bajo el liderazgo de Gilberto Loya, de profesionalizar de manera constante a su personal y fortalecer los mecanismos de atención ante emergencias en beneficio de la ciudadanía.